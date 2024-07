Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 opublikował zdjęcie w eleganckim wydaniu i zdradził, że rok temu jego życie bardzo się zmieniło, a wszystko po tym, jak otrzymał odpowiedź na swoje zgłoszenie do programu. Tymczasem internauci, a w zasadzie internauci są pod wrażeniem nowego zdjęcia i nie ukrywają, że "Kasia to fuksiara". Skąd ta nagła fala komplementów i gratulacji?

Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 pokazał nowe zdjęcie, a fanki apelują do Kasi!

Kasia i Tomasz w 9. edycji "Rolnik szuka żony" nie od razu zadeklarowali, że chcą być razem, jednak to co działo się po tym, jak rolnik wybrał Zuzę uświadomiło mu, że podjął złą decyzję. Ostatecznie po telefonie Kasi dali sobie drugą szansę i nie tylko są szczęśliwą parą, ale Tomasz z "Rolnika" został nawet przyłapany, kiedy oglądał obrączki ślubne. Wydaje się, że ich relacja staje się coraz poważniejsza, a teraz rolnik nie ukrywa, że wypełnienie zgłoszenia do programu zmieniło wiele w jego życiu.

Równo rok temu bardzo życzliwy człowiek odpisał mi na FB @rolnikszukazonytvp na kilka pytań odnośnie formularza zgłoszeniowego, resztę historii już chyba znacie ???? - napisał na Instagramie Tomasz.

Nie tylko wymowny opis zainteresował internautki, ale przede wszystkim eleganckie zdjęcie Tomasza z "Rolnik szuka żony". Fanki nawiązują też do Kasi...

Pod zdjęciem Tomasza pojawiło się nie tylko mnóstwo komplementów, ale też komentarzy dotyczących Kasi. Internauci twierdzą, że uczestniczka ma wielkie szczęście, że udało jej się trafić na Tomka.

Super , Kasia jesteś SZCZĘŚCIARKĄ???? Przystojniak❤️ Kasia Ty szczęściaro! Elegancko ???? Kasia to fuksiara????????

Choć Kasia i Tomek nie mieli łatwego startu, to dali sobie drugą szansę i dziś są naprawdę zakochani, a kolejne zdjęcia, które publikują w mediach społecznościowych są pełne czułości i pocałunków. Sądzicie, że para faktycznie niebawem ogłosi zaręczyny?

Instagram / swietokrzyskirolnik