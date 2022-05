"Rolnik szuka żony 9": Mateusz to prawdziwy romantyk. Tak chciałby spędzić wymarzoną randkę!

Mateusz zdecydował się szukać miłości w 9. edycji "Rolnik szuka żony". 27-latek odpowiedział na kilka pytań i zdradził, jakie cechy wspólne chciałby mieć ze swoją partnerką, co wprowadza go w dobry nastrój i jak wyobraża sobie idealny dzień ze swoją drugą połówką. Nowa edycja "Rolnik szuka żony" już we wrześniu. Czy Mateusz otrzyma wystarczającą ilość listów, aby znaleźć się wśród uczestników programu? Poznajcie go bliżej!

Mateusz z "Rolnik szuka żony 9" szerze o miłości i wymarzonej partnerce

W zerowym odcinku 9. edycji hitu Telewizji Polskiej poznaliśmy wszystkich kandydatów na uczestników "Rolnik szuka żony 9". Piątka uczestników, którzy otrzymają najwięcej listów pojawi się w programie. Wśród kandydatów jest Mateusz! 27-latek zajmuje się hodowlą kóz i nie ukrywa, że jego marzeniem jest znalezienie swojej drugiej połówki i założenie rodziny:

Dla mnie najważniejsze to jest założenie rodziny, mieć dzieci, kiedy można to spędzać czas razem.

Zobaczcie, jak Mateusz odpowiedział na nasze pytania!

Moja wymarzona randka to:

Moja wymarzona randka, to taka, gdzie mogę ze swoją dziewczyną ubrać się elegancko i zjeść romantyczną kolacje poza domem. Jeśli chodzi o porę dnia to zapewne bym wybrał jeden z ładniejszych wieczorów czerwca, kiedy jest pełnia księżyca i niebo pełne rozświetlonych gwiazd. Natomiast, co do miejsca to wymarzonym miejscem był by pomost nad jeziorem a w tle grająca muzyka Ellie Goulding - "Love me Like You Do", do której można zatańczyć.

Mój idealny dzień z partnerem/partnerką to:

Co do idealnego dnia z partnerką to jeżeli chodzi o poranek to zapewne byśmy zaczęli od kubka gorącej kawy (o ile partnerka by lubiła kawę). Natomiast co do dnia w gospodarstwie myślę, że był by idealny gdybyśmy mogli się uzupełniać w pracy i też jeden od drugiego uczył się czegoś nowego, a zarazem praktycznego. Oczywiście posiłki wspólnie spędzone, abyśmy mogli porozmawiać o tym co się dowiedzieliśmy danego dnia, albo też np. o tym na jaki posiłek mamy ochotę następnego dnia i spróbować go razem zrobić. Co do luźniejszych wieczorów to na pewno bym nie pogardził np. przejażdżką rowerem, spacerem, bądź jazdą na rolkach, a w sezonie zimowym jazdą na łyżwach bądź też udaniem się do kina.

Wymień trzy cechy, które chciałabyś/chciałabyś mieć wspólne ze swoim partnerem/partnerką?

Jeśli chodzi o wspólne cechy to myślę, że oszczędność, bycie rozważnym oraz odpowiedzialnym. Myślę, że są to cechy które są ważne do wspólnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Lubię w sobie/nie lubię w sobie/chciałabym popracować nad…

Lubię w sobie ambicje, którą mam gdyż każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i motywuje mnie do działania. Następna cecha to troskliwość, nie jest mi obojętna sytuacja, kiedy ktoś jest smutny w moim otoczeniu albo czuje się nie komfortowo, wtedy stawiam na rozmowę. Kolejną cechą, którą w sobie lubię to dążenie do wybranego celu, gdyż mam marzenia, które realizuje i wtedy czuję się spełniony więcej niż w stu procentach. Cechą, którą nie lubię za bardzo w sobie to kwestia, że każdej osobie należy się na początku pakiet zaufania, lecz niestety czasami to ma negatywny zwrot, co życie nie raz pokazało, więc staram się nad tym pracować.

W dobry nastrój wprowadza mnie:

W dobry nastrój wprowadza mnie muzyka, a to powoduje, że dzień staje się znacznie lepszy.

