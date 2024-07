Największym zaskoczeniem dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" był z pewnością związek... Konrada i Zuzy! Konrad starał się o serce Klaudii, zaś Zuzanna walczyła o Mateusza. Zostali odrzuceni przez rolników jeszcze podczas pobytu na gospodarstwie. Potem spotkali się podczas nagrywania finału show i... zaiskrzyło. Dziś są szczęśliwą parą. Co na ten temat sądzi Klaudia? Czy Konrad ma do niej żal? Zobaczcie!

Z Klaudią z "Rolnik szuka żony" mieliśmy okazję porozmawiać podczas nagrywania programu "Jaka to melodia?". Okazuje się, że rolniczka ma kontakt z Konradem i jest bardzo szczęśliwa, że znalazł miłość po. W końcu sam w finałowym odcinku programu mężczyzna mówił o tym, że ma spore powodzenie, głównie wśród starszych kobiet. Ostatecznie związał się z młodszą Zuzanną. Klaudia mocno trzyma kciuki za parę:

Nie wiem czy byłam zaskoczona. Na pewno jestem zadowolona, że Konrad kogoś poznał, bo uważam, że to jest bardzo dobry chłopak i życzę mu jak najlepiej. Mam z nim kontakt, widzę, że to obopólne zrozumienie, nie mamy urazy do siebie! Mam nadzieję, że wyjdzie im z Zuzią - mówi nam Klaudia z "Rolnik szuka żony".