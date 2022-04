"Rolnik szuka żony 8": Kamila teraz wybrałaby innych kandydatów? "Panowie nie odważyli się wystąpić w programie"

Właśnie wystartowała 8. edycja programu "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy bliżej sylwetki wszystkich kandydatów, w tym piękną rolniczkę Kamilę, która rozpaliła panów do czerwoności. Ale nie tylko mężczyźni zdecydowali się wysłać list do 28-latki - wśród kopert, znalazł się też list od kobiety! Ilu zatem kandydatów postanowiło napisać do Kamili? Ta liczba robi wrażenie i jest rekordem wśród wszystkich edycji programu! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila zszokowana zachowaniem adoratorów! "Niektórzy posuwali się do tego..." "Rolnik szuka żony 8": Kamila zszokowana ilością listów! Kamila, uczestniczka 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" od razu podbiła serca widzów . Piękna właścicielka firmy zajmującej się produkcją pieczarek szybko została również okrzyknięta "najpiękniejszą uczestniczką w historii programu". Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że to właśnie ona otrzymała największą ilość listów - i to w całej historii randkowego hitu TVP1. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kogo szuka najpiękniejsza uczestniczka w historii, Kamila? Poznajcie ją bliżej! W rozmowie z Martą Manowską , uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony" przyznała, że miała nadzieję otrzymać ok. 200 listów. A ile dostała ich w rzeczywistości? Jak się okazało, było ich prawie 500! Co więcej, wśród wszystkich zgłoszeń, znalazł się nawet list od kobiety! Jak widać, uczestniczka "Rolnik szuka żony" po prostu zauroczyła wszystkich swoją osobą. Piękna 28-letnia rolniczka uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Bardzo ceni sobie niezależność, ale z chęcią odstawi ją na bok, kiedy znajdzie odpowiedniego...