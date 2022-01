"Rolnik szuka żony 7": Marta Paszkin nudzi się na rajskich wakacjach? Zobaczcie zdjęcie! 

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wybrali się na zimowe wakacje. Para postawiła na egzotyczny kraj, który jest bardzo często wybierany przez gwiazdy i celebrytów, szczególnie w dobie pandemii. Ostatnio Sylwestra na Zanzibarze relacjonowała Natalia Kukulska , a teraz Marta Paszkin wyjaśnia dlaczego postawili na ten "oklepany", jak sama pisze kierunek. Przekonuje Was to tłumaczenie? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" szczerze o wakacjach na Zanzibarze Marta Paszkin i Paweł Bodzianny miłość i popularność znaleźli w programie "Rolnik szuka żony". Para na wiosnę planuje mały ślub i nie ukrywają, że planują też powiększenie rodziny, a tymczasem po intensywnym roku 2021 związanym z zakupem mieszkania, remontem i przeprowadzką - zdecydowali się na wypoczynek i rodzinnie wybrali się na egzotyczne wakacje. A gdzie jesteśmy? Uwaga, uwaga na oklepanym Zanzibarze. - pisze wprost Marta Paszkin w pierwszej relacji z wakacji. Narzeczona Pawła z 7. edycji "Rolnik szuka żony" szybko wyjaśniła, co miała na myśli, pisząc o oklepanym Zanzibarze i dodała kilka przemyśleń na temat tego popularnego kierunku: To jest kierunek, który przyciąga dużo celebrytów i człowiek ma wrażenie, że tutaj wszyscy byli to raz, a dwa Zanzibar na czas pandemii w ogóle się nie zamykał. Dla mnie nie ma znaczenia oklepany czy nieoklepany, bo się mega cieszę będziemy wypoczywać, nie samą pracą i remontami człowiek żyje. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała, jak spędza zimowe wieczory w nowym domu. Co na to Paweł? Marta Paszkin nie ukrywa, że ceny egzotycznych wycieczek są naprawdę duże, a na tym tle Zanzibar wydaje się najbardziej przystępny. Narzeczona rolnika zdradziła, że w ubiegłym roku cały swój urlop wykorzystała...