Diana z "Rolnik szuka żony" w ostatnich miesiącach nie udzielała się w mediach społecznościowych. Właśnie przerwała milczenie, jednak jej wpis nie napawa optymizmem:

Internauci są poruszeni tym, co przeczytali w jej nowym wpisie. Co dzieje się w życiu Diany z 6. edycji "Rolnik szuka żony"?

Diana zyskała sympatię widzów, dzięki udziałowi w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Była kandydatką Seweryna, jednak odkrywając jego szokujące zachowanie, zdecydowała się zrezygnować z udziału w show. Po programie łączono ją z innym uczestnikiem, jednak ostatecznie znalazła miłość poza programem. Diana z "Rolnik szuka żony zaręczyła się z partnerem w maju 2022 roku. Od tamtego czasu, jednak nie była aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie przerwała milczenie i zasugerowała fanom, że w jej życiu nie działo się najlepiej:

Dawno mnie tu nie było i na razie jeszcze nie będzie... dużo zmian w moim życiu... dużo problemów... dużo zmartwień.... ale jeszcze wrócę opowiedzieć swoją nową historie... a tymczasem "one moment and one smile"