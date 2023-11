Mamy zwiastun siódmego odcinka "Rolnik szuka żony". Co wydarzy się tym razem? Sara pójdzie na randkę z Karolem. Będzie romantycznie i seksy, bo Sara i rolnik wskoczą razem do wody! Za to Mikołaj nie traci czasu, twierdzi że musi trochę dziewczyny popróbować. Czy rolnik dobrze całuje?

Ten odcinek z pewnością będzie pełen... miłości. Zobacz ZWIASTUN. "Rolnik szuka żony 4" niedziela 21.10 w TVP1.

Sara i Karol bardzo do siebie pasują.