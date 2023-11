1 z 7

W finale czwartej edycji „Rolnik szuka żony” Mikołaj skonfrontował się z trzema swoimi kandydatkami. I ostatecznie nie wybrał żadnej. Nie pojechał do Teresy, o której na początku mówił, że to z nią chce spróbować stworzyć związek. Chciał, żeby Janinka na niego zaczekała, jakby z Teresą nic nie wyszło... W finale Mikołaja zdenerwowały słowa Teresy z programu, że rolnik widocznie kocha tylko sam siebie. Zanim jednak doszło do ostrej wymiany zdań, było miło.

Najpierw Mikołaj spotkał się z Renatą.

To spotkanie nie jest mi potrzebne. Bo decyzja zapadła, więc zupełnie inne jest myślenie o tym - powiedział na wstępie Mikołaj.

Mikołaj ewidentnie liczył, że Renata będzie jego faworytką, ale kobieta jako pierwsza zdecydowała się opuścić jego dom.

Ja liczyłem, że z tobą będzie coś więcej. Nie zagrało kilka sprawa, a na uczucie trzeba by poczekać. Odniosłem wrażenie, że nie miałaś możliwości, żeby rzucić tę Warszawę - powiedział rolnik.

Wedy Renata zaprotestowała.

Jeśli się kogoś kocha, to nie jest to problem. Dla mnie to nie był. A myślę, że Twoja winnica tylko mogła na tym zyskać - odpwiedziała butnie Renata.

Co na to rolnik?