Reklama

Kasia i Piotr to para, która owocnie zakończyła czwartą edycję "Rolnik szuka żony". Kasia pod koniec kwietnia urodzi dziecko Piotra. Potem para planuje ślub i chrzciny. Choć para ułożyła sobie razem życie, pod ich adresem pojawiło się wiele krytyki. Podejrzewano, że para znała się wcześniej i wszystko jest ukartowane.

Teraz Kasia i Piotr odnieśli się do kilku plotek na ich temat. Czy znali się wcześniej, czy boli ich to, co mówią na ich temat? Posłuchajcie naszego wywiadu z zakochaną parą.

Zobacz także: TYLKO U NAS: Mikołaj tłumaczy się ze swoich wyborów w "Rolnik szuka żony". "Nie chciałem mówić, ale wiedziałem, że nie pojadę do Teresy"

Kasia i Piotr w czasie wywiadu z Party.pl

Reklama