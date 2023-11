1 z 5

Za nami 2. odcinek "Rolnik szuka żony", w którym uczestnicy programu po raz pierwszy mieli okazję spotkać się ze swoimi kandydatkami na żony. Każdy z nich odbył krótką rozmowę z kobietami, które napisały do nich listy, a później musiał zdecydować, które uczestniczki show zaprosi do swojego domu. Do rolnika Zbyszka przyjechało wiele kobiet, a wśród nich była jedna, która pochodzi z tych samych okolic, co rolnik. Zbyszek podczas spotkania z Kingą powiedział jej, że skoro kojarzy go to mogła odezwać się do niego wcześniej, a nie szukać kontaktu poprzez program telewizyjny. Skoro jednak zaprosił ją do programu, to może zdecyduje się na kolejny krok i poprosi ją, żeby zamieszkała w jego domu? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku, ale fani rolnika nie są zachwyceni Kingą, czego dali wyraz na facebookowym profilu show. Co pisali na temat Kingi? Zobacz kolejny slajd!

