Za nami 8. odcinek programu "Rolnik szuka żony". Kolejne rozterki, nowe emocje i dylematy uczestników. Dziś nikt nie odpadł z programu, lecz to był ostatni odcinek w takim gronie. Już za tydzień rolnicy będą musieli wybrać. A kto dziś wpadł w sidła miłości?

Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję, by zasmakować życia na wsi. Zobaczyć, jak mieszkają i żyją ich potencjalne drugie połowy. Jak im się spodobało? I przede wszystkim, kogo wybiorą rolnicy i rolniczka. Sporo się działo! Zobacz zapis 8. odcinka programu "Rolnik szuka żony".

22:11 - Jakiego wyboru dokonają rolnicy? Dowiemy się już za tydzień! My już nie możemy się doczekać!

22:09 - Kogo wybierze Marek? Beata ma nadzieję, że to na nią padnie wybór. Ale co na to rolnik? Syn Marka, Adam, uważa, że wszystkie kandydatki są fajne, ale żadna nie pasuje do jego ojca na 100%. Marek wyznaje, że ciągle się zastanawia.

22:07 - U Szymona trwa ognisko. Znajomi wskazują, która kandydatka najbardziej pasuje do Szymona. Nie ma tu jednak zgody.

22:02 - U Łukasza również spotkanie w szerszym gronie znajomych i rodziny. Trwają rozmowy o tym, jak dziewczyny odnalazły się we wsi. Patrycja bryluje żartami. Znajomi Łukasza nie mają pewności, która z dziewczyny jest lepszą kandydatką. Część wskazuje pewną siebie Patrycję, a część - cichą Anię, a niektórzy Agnieszkę. Rodzicom Łukasza najbardziej spodobała się Ania. Dziewczyny stresują się tym, kogo rolnik wybierze.

22:00 - Monika rozmawia z przyjaciółkami o kandydatach. Okazuje się, że żaden z nich nie próbował jej pocałować. Żaden nie przejmuje inicjatywny, co Monice się nie podoba. Dziewczynom bardziej podoba się Robert. Uważają, że jest bardziej poczciwy i lepszy na męża. Uważają, że Tomkowi Monika od początku wpadła w oko i patrzy na nią, jak na kobietę.

21:58 - Za to u Szymona nie jest zbyt wesoło... Rolnik ma coraz większy mętlik w głowie. Dziewczyny się martwią, którą z nich wybierze. Podoba mu się tajemniczość Kasi. Ula jest przygotowana, że może nie zostać wybrana. Marysia urzekła Szymona poczuciem humoru. Która najbardziej skradła serce Szymona? Okazuje się, że rolnik jest w kropce.

21:56 - A co u Marka? Dziewczyny świetnie się bawią na wsi. Syn Marka, Adam, chętnie podpatruje dziewczyny, nagrywa je i uczy się montażu. Na pożegnalnym wieczorze odbywa się ognisko, w czasie którego zostanie przedstawiony film produkcji Adama. Dziewczynom film bardzo się podoba.

21:53 - U Zbyszka też goście, którym rolnik przedstawia swoje kandydatki. Jak się zaprezentują? Syn Zbyszka twierdzi, że jego ojciec odmłodniał w towarzystwie kobiet! Okazuje się, że miejscowe kobiety są zazdrosne o to, że rolnik szuka żony w programie, a nie we wsi.

21:49 - W ogrodzie Moniki trwa spotkanie z koleżankami. Jak chłopcy odnajdą się w damskim towarzystwie? Świetnie im idzie! Zagadują dziewczyny i świetnie się bawią. Chłopcy robią popis i kąpią się w basenie pełnym zimnej wody! Ubaw jest co niemiara! Następnie do wody wrzucają Monikę.

21:42 - Bogusia doczekała się chwili sama na sam ze Zbyszkiem, który ma zamiar nauczyć kandydatkę strzelać z wiatrówki. Bogusia jest ambitna i chce się nauczyć. Zbyszek pomaga jej, podtrzymując ją. Dochodzi do czułości. Bogusia daje Zbyszkowi buziaka! Nauka strzelania idzie jej coraz lepiej.

Wszystko idzie w dobrą stronę - mówi Bogusia.

Zbyszek zwraca Bogusi uwagę, że dużo gada. Uważa, że jest ona nieobliczalna. A jednak przytula i całuje w policzki Bogusię! Czy z tej mąki będzie chleb?

21:39 - Beata odpowiada o swoim autystycznym synu i jego terapii. Szymon postanawia przekazać jej serce, wylicytowane kilka lat temu na WOŚP. Ma ono wspomóc leczenie syna Beaty. Szymon i Beata szukają podobieństw między sobą. Rozmawiają o życiu na wsi. Beata twierdzi, że jest faworytką i podoba się Szymonowi. Szymon z kolei uważa, że Beacie będzie trudno znaleźć się na wsi.

21:38 - Łukasz nadal gości trzy kandydatki do jego serca. Dziewczyny podziwiają jego muskulaturę, obserwując, jak rolnik kosi trawę. Pod jego nieobecność uczestniczki mają okazję sprawdzić się w kuchni pod okiem mamy Łukasza.

21:36 - A co słychać u Moniki? Chłopcy rywalizują o jej względy. Monika zabrał Tomka na randkę na łące. Dochodzi między nimi do trudniej rozmowy. Czy Tomek jest zainteresowany rolniczką? A może ona tylko walczy o jego względy? Tomek deklaruje, że jest w stanie dać z siebie wszystko, jeśli tylko Monika będzie tego chciała. W drodze powrotnej z randki, panuje między nimi wymowna cisza.

21:34 - Zbigniew rozdziela zadania przydomowe swoim towarzyszkom. Bogumile zleca napełnianie słoików miodem, a sam "pomaga" innej uczestniczce w myciu okien, podtrzymując ją w talii.

21:32 - Szymon i Kasia pływają łódką po jeziorze. Rozmawiają na temat swoich charakterów. Szymon mówi, że czuje, że Kasia mogłaby być jego dziewczyną, lecz obawia się jej zdecydowanego charakteru.

Jest kusząco piękna i chciałem ją przytulić, ale jakoś zabrakło odwagi - powiedział Szymon.

Kasia też uważa, że Szymon może być dla niej tym jedynym!

21:29 - Marek jest zachwycony Beatą, która wyprasowała mu koszulę. Podobają mu się jej zgrabne nogi i wąska talia. Jadą razem na kolację do zamku. Otoczenie jest bardzo romantyczne.

21:25 - Rozpoczynamy relację z kolejnych przygód sympatycznych rolników. Co wydarzy się w dzisiejszym odcinku?

