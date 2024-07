Monika Jeziorak - jedyna rolniczka z "Rolnik szuka żony 3" - poszła do programu, bo czuła się samotna i chce założyć rodzinę. Monika jest osobą bardzo pracowitą i zaradną, która kocha zwierzęta, ale z mężczyznami to "już inna bajka" - jak sama mówi.

W Rolnik szuka żony 3 pokazała, ze wymaga od facet, aby był silny, odważny i zdecydowany, ale przede wszystkim aby ją zdominował. W programie bała się momentu, kiedy mężczyźni, którzy nie bardzo do niej pasują, będą musieli odejść. Dlatego postanowiła ich odstraszyć na samym początku nawałem pracy na wsi.

Nie cierpię być okrutna - mówi w Rewii. A musiałam pożegnać niektórych, bo takie są reguły programu.

Liczyła nawet, że jak pokaże im, jak wygląda jej świat to... sami uciekną. Z tego powodu dawała swoim wybrankom ciężkie zadania do wykonania oraz ekstremalne sporty: jazda konna czy wspinaczka. Jak tylko Manowska przyprowadziła do jej domu kandydatów: Roberta, Tomka i Dawida, rolniczka zapowiedziała:

No to teraz zaczynamy życie na wsi.

Teraz po 8. odcinku programu wiemy, że Monika chciała by wybrać Tomka, ale chyba swoim twardym charakterem i niedostępnością trochę go do siebie zniechęciła. Co na to Monika?

Pokazuję, jaka jestem. Nikogo nie zmuszam do bycia ze mną!

Tomek, Dawid, Robert to byli kandydaci Moniki. Dawid już został pożegnany przez rolniczkę.

Rolnik szuka żony jest tak popularnym programem, że ogląda go aż 5 milionów ludzi co niedziela.

Monika Jezior ma 31 lat i już dawno nie była zakochana. Czy teraz w końcu znajdzie miłość?