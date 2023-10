"You Can Dance. Nowa Generacja" już jesienią pojawi się na antenie TVP2. Od kilku tygodni realizowane są zdjęcia do programu i po etapie castingów, które odbywały się w największych miastach w Polsce, przyszedł czas na nagrania kolejnego etapu - Akademii. To właśnie tam, obok prowadzącej Idy Nowakowskiej, po raz pierwszy pojawiła się idolka nastolatek i nastolatków Roksana Węgiel. Jak się okazało, młoda wokalistka będzie współprowadziła taneczne show!

Roksana Węgiel nową gwiazdą "You Can Dance. Nowa Generacja"

Roksana Węgiel na planie "You Can Dance. Nowa Generacja" wspiera uczestników biorących udział w jedynym w Europie talent show, poświęconemu w całości tanecznie uzdolnionym dzieciom. Oczywiście piosenkarki nie zabraknie także w odcinkach studyjnych! Uczestnicy będą mieli naprawdę fantastyczne wsparcie.

Roksany Węgiel nie trzeba nikomu przedstawiać - to prawdziwa gwiazda polskiego show biznesu, której kariera rozpoczęła się od zwycięstwa w pierwszej edycji "The Voice Kids". Wokalistka wygrała również Eurowizję Junior 2018, a także przed kilkoma miesiącami, razem z Oliwią Górniak, zajęła pierwsze miejsce w programie "Dance Dance Dance". Młoda piosenkarka zatem doskonale zdaje sobie sprawę, jakie emocje towarzyszą uczestnikom w programie telewizyjnym.

"You Can Dance. Nowa Generacja" zagości na ekranach już we wrześniu w TVP2. Taneczne poczynania uczestników w wieku 8-13 lat oceniać będzie jury - Klaudia Antos, Michał „Misha” Kostrzewski oraz przewodniczący jury Agustin Egurrola.