Co wydarzy się w nowym odcinku "Rinke za kratami"? Z jakimi problemami osadzonych zmierzy się prowadzący show? Tym razem Rinke Rooyens pojedzie z więźniami do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdzie razem będą wykonywać prace porządkowe na rzecz muzeum. Wizyta w Treblince ma szczególny wymiar dla skazanego za zabójstwo Palestyńczyka, Alayeda Feisala, który dzieciństwo spędził w obozach dla uchodźców w Jordanii. Za dwa lata skończy odbywać karę i liczy na to, że uda mu się wrócić do normalnego życia. Opowie Rinke jaki ma plan na życie na wolności i dowiemy się również kto na niego czeka.

Co jeszcze? Zobaczcie zwiastun! „Rinke za kratami“, w środę 12 października, o godzinie 22:05 w Polsacie.

