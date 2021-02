Rewolucyjna zmiana w "Milionerach"! Uczestnicy mogą się zdziwić! Wygrana będzie jeszcze trudniejsza?! 

Nowy sezon "Milionerów" będzie nieco inny niż te, które znamy do tej pory! Uczestnicy biorący udział w teleturnieju i walczący o wymarzony milion złotych, będą mieli do wykorzystania... zupełnie nowe koło ratunkowe! Zmiany w programie są podyktowane obowiązującym reżimem sanitarnym. Ta zmiana może nieźle zdziwić uczestników i... niekoniecznie może zadziałać na ich korzyść! Zobaczcie, co się zmieni.

Nowe koło ratunkowe w "Milionerach"

Lada chwila rusza już 19. sezon "Milionerów" a format totalnie nie znudził się jego widzom! Po długiej przerwie w emisji ponownie powrócił na anteny TVN, jednak najnowsza odsłona będzie różniła się nieco od tej, którą znaliśmy do tej pory. Uczestnicy stracą jedno z kół ratunkowych. Chodzi o pytanie do publiczności. Wykorzystanie tego koła w nowej edycji byłoby niemożliwe, ponieważ nagrania z powodu reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią koronawirusa, będą odbywały się bez udziału publiczności w studiu. Pytanie do publiczności zostanie zastąpione więc innym kołem ratunkowym.

Nowe koło ratunkowe w "Milionerach" to... zamiana pytania! Czy zamiana pytania będzie równie korzystną pomocą dla uczestnika, jak pytanie do publiczności? To się okaże podczas nowych odcinków show! Jesteście ciekawi? Gracze będą mieli więc do wyboru trzy koła ratunkowe: pół na pół, zamiana pytania oraz telefon do przyjaciela.

Nowe odcinki "Milionerów" ruszają już 15 lutego na antenie TVN.

