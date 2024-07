Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" wciąż cieszą się ogromną popularnością, a w większości przypadków zmiany, które gwiazda wprowadza w lokalach przynoszą oczekiwany skutek. Nie zawsze jednak wszystko idzie po jej myśli, a ona sama nie ma problemów z tym, aby podejmować kontrowersyjne decyzje. Przypomnijmy: Gessler cofnęła rekomendację restauracji. Teraz głos zabrał właściciel

Sporo problemów przysporzyła Gessler właścicielka restauracji Matalmara z Goczałkowic-Zdroju, która również zgłosiła się do "Kuchennych Rewolucji", dzięki czemu zasłynęła w całej Polsce. Rewolucja odbyła się w atmosferze skandalu, a szefowa lokalu po jej zakończeniu skierowała do warszawskiego sądu pozew przeciwko producentom programu. Teraz lokal został wystawiony na sprzedaż przez jedną z agencji nieruchomości i proponowana cena to 1,7 miliona złotych. Wiele wskazuje na to, że to koniec działalności gastronomicznej w charakterystycznym zielonym budynku.

Gessler będzie miała satysfakcję?

