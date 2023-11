Małgorzata z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" rozpoczęła przygotowania do Bożego Narodzenia. To będą pierwsze wspólne święta Małgosi i jej wybranka Pawła. Nic dziwnego, że rolniczka chce zabłysnąć perfekcyjnym menu. ;)

W trakcie trwania show Małgosia dała się poznać nie tylko jako świetna gospodyni, ale przede wszystkim rewelacyjna kucharka z głową pełną pomysłów. Na swoim profilu na Instagramie Małgosia chętnie zamieszcza zdjęcia i przepisy przygotowywanych przez siebie potraw. Do sieci właśnie trafiła fotka z tradycyjnego lepienia uszek do wigilijnego barszczu. Przy okazji rolniczka zdradziła swój kulinarny sekret!

Małgorzata to tradycjonalistka, zatem na jej wigilijnym stole nie może zabraknąć barszczu z uszkami. Żeby zdążyć z przygotowaniami, rolniczka zabrała się za gotowanie już na tydzień przed świętami. Na pierwszy ogień poszły uszka.

Fanki zaczęły dopytywać, jak Małgosia robi farsz do uszek. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

- Gotuję kapustę kiszoną, potem na cedzak, kroję na drobno, na patelni smażę pokrojoną cebulkę i duszę do miękkości z kapustą. Ja dodaję do smaku przyprawę do mięs fenomenalnie zmienia smak, niweluje kwaśny posmak kapusty :) - napisała Małgosia.