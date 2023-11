Reklama

W wiosennej ramówce Telewizji Polskiej pojawi się zupełnie nowy program, który już teraz zapowiada się wielki hit! "Lekarze", bo taki tytuł będzie nosił nowy talk-show, to format, w którym gwiazdy będą opowiadać o problemach i przypadłościach zdrowotnych, informuje portal Wirtualnemedia.pl. Oprócz celebrytów w programie zobaczymy również lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Produkcja ma mieć charakter misyjny. Show "Lekarze" ma zwiększać świadomość społeczną na tematy związane ze zdrowiem.

Kiedy pierwszy odcinek programu "Lekarze"?

Program "Lekarze" powstanie na licencji zagranicznego formatu "The Doctors", który cieszy się ogromną popularnością na antenie CBS. Talk-show z udziałem celebrytów nadawany jest od 2008 roku. Teraz również polscy widzowie będą mieli okazję okazję go oglądać. Polska nie będzie pierwszym krajem, który będzie miał lokalną wersję "The Doctors". Podobne powstały już w m.in. w Kanadzie i Meksyku. Wszędzie były bardzo chętnie oglądane. Czy u nas będzie podobnie? Niewykluczone, Polacy uwielbiają programy i seriale medyczne, o czym świadczy sukces takich produkcji jak "Diagnoza" czy "Na dobre i na złe". Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, pierwszy odcinek programu "Lekarze" pojawi się na antenie TVP1 późną wiosną. Prawdopodobną porą emisji będą sobotnie wieczory przed głównym wydaniem "Wiadomości".

Będziecie oglądać?

