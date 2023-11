Kilka tygodni temu Marta Manowska podczas wizyty w redakcji Party.pl zdradziła, że producenci "Sanatorium miłości" przygotowali wielką niespodziankę dla fanów programu. Okazało się wówczas, że powstaną dwa specjalne odcinki z udziałem uczestników show, które zostaną wyemitowane w zbliżające się święta Wielkanocne. Jak już wiemy "Sanatorium miłości. Święta, święta!" będziemy mogli zobaczyć w sobotę 20 kwietnia o godzinie 20:20, oraz w niedzielę 21 kwietnia o godzinie 18:30.

W sobotnim, wielkanocnym odcinku zakasamy rękawy i razem z państwem będziemy przygotowywać się do obchodów świąt ze specjalnymi gośćmi. W niedzielnym będziemy już świętować Niedzielę Wielkanocną- zdradziła nam Marta Manowska.

Okazuje się, że w programie uczestnicy będą również wspominać Cezarego Mocka

Prowadząca "Sanatorium miłości" w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" przyznała, że producenci show postanowili w wyjątkowy sposób uczcić zmarłego Cezarego Mocka. Jeden z najsympatyczniejszych uczestników show odszedł w lutym.

Jego atrybutem był aparat fotograficzny. Dzięki jego pasji mamy co wspominać. Każde zdjęcie oddaje jego wrażliwość- w rozmowie z "Tele Tygodniem" zdradziła Marta Manowska. Przygotowaliśmy dla niego coś specjalnego. Nie chcę zdradzać, ale wydaje mi się, że nie mogliśmy wymyślić nic lepszego, by pokazać mu, że jest z nami, a my wciąż jesteśmy z nim.