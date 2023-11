Ola i Piotr poznali się jeszcze w liceum i od tego czasu są nierozłączni. On jeździł po świecie i spełniał swoje marzenia grając w siatkówkę, zdobywając kolejne medale. Ona zawsze była przy nim i powinna również dostać medal za stworzenie domu pełnego miłości i wychowanie trójki fantastycznych dzieci.

Można powiedzieć, że Piotr i Ola już spędzili ze sobą większość życia, a co ich czeka za 25 i 50 lat? Spróbują to sobie wyobrazić w programie "The Story Of My Life. Historia naszego życia".

Odcinek z udziałem Piotra Gruszki i jego żony już w piątek 26 października o godzinie 21:35 w Polsacie.