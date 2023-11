1 z 3

Pamiętacie słynną wpadkę Conrado Moreno w "Europa da się lubić"? Wiele lat temu to właśnie on podczas nagrań programu wjechał skuterem w publiczność. Po latach Conrado Moreno znów wjechał do studia na skuterze- tym razem jednak obyło się bez wpadki ;) Hiszpan przed kamerami nie ukrywał, że do dziś ludzie pamiętają incydent z jego udziałem. A jak teraz wygląda życie Conrado?

Mam 7-letniego syna, który już interesuje się motocyklami niestety i dużo lepiej kopie piłkę nożną niż ja- zdradził Conrado Moreno.

Co słychać u pozostałych uczestników?