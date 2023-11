W show "Agent-Gwiazdy" Ryszard "Peja Andrzejewski jest jednym z najbardziej barwnych uczestników show. I choć program jeszcze nie dobiegł końca, pojawiła się informacja, że znanego rapera zobaczymy w innej produkcji TVN! Jakiej? Jak donosi nowy "Flesz", jest szansa, że wkrótce Peja wybierze się w kolejną podróż – tym razem za jednego dolara. Czy to oznacza, że będzie gwiazdą kolejnej edycji "Azja Express"?

"Agent" otworzył mi wiele drzwi, ale to ja zdecyduję, który próg przekroczę. W umowie z produkcją mam zapis, że na podobny program, np. kręcony w Azji, muszę jeszcze chwilę zaczekać – mówi "Fleszowi" Rysiek.

Raper zdradził też, dlaczego zdecydował się na show "Agent". Czy nie bał się krytyki? Andrzejewski nie ukrywa, że zależało mu, by wyjść z szufladki "bad boya", bo zła reputacja zaczęła mu ciążyć i przez nią starcił też zaufanie partnerów biznesowych.

Chciałem udowodnić sobie, że nadaję się do eksperymentu socjologicznego, jakim jest program, a innym, że jestem lepszy, niż się o mnie mówi. Chciałem, żeby ludzie dostrzegli we mnie fajnego człowieka i uznali, że Rychu Peja to zaje***ty gość, z którym można pojechać na koniec świata i w dodatku z nim wytrzymać! – mówi Peja.