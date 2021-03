Paweł z "Rolnik szuka żony" zadziwił jury "Dance Dance Dance"! Egurrola: "Ja nie wierzę, że to się wydarzyło"

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zadebiutowali w "Dance Dance Dance". Jak im poszło? O ile pierwszy, wspólny występ nie do końca spodobał się jurorom, to solowa choreografia odtańczona przez Pawła zmieniła wszystko. Rolnik zebrał naprawdę pozytywne komentarze, a para ostatecznie zakończyła cały odcinek na dobrym 3. miejscu!

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" w pierwszym odcinku "Dance Dance Dance". Jak wypadli?

Pierwszy wspólny taniec w "Dance Dance Dance" to tango. I nie wypadło chyba tak, jak oboje chcieli. Paweł był wyraźnie spięty i stremowany, co powodowało, że niezbyt dotrzymywał momentami kroku Marcie. Zauważyli to też jurorzy.

Ty się, widzę, przeraziłeś, zestresowałeś - mówił słynny tancerz i choreograf Agustin Egurrola.

A zawodniczka mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk radziła rolnikowi:

Niech to będzie twoje pole, twoje gospodarstwo!

I chyba Paweł wziął sobie te rady do serca. Bo po przerwie wystep solowy sympatycznego uczestnika "Rolnik szuka żony" zupełnie zmienił sytuację. Brawurowe wykonanie "Wake Me Up Before You Go-Go" z repertuaru grupy Wham! zrobiło dużo lepsze wrażenie na jurorach.

Agustin Egurrola zachwycał się:

Była radość, osobowość, partnerowanie było dobre. Wielkie zaskoczenie i wielkie gratulacje, obudził się showman!

Ida Nowakowska nawiązała do pierwszego występu:

Cieszę się, że po duecie się nie poddałeś. Myślę ,że to była naprawdę udana solówka.

Razem za swój występ zgarnął 19.5 punkta, czyli niemal dwa razy więcej niż za wspólny taniec z Martą. Dzięki temu wylądowali na koniec odcinka na dobrym 3. miejscu.

Pawcio nie był cielaczkiem, on był prawdziwym bykiem - komentowała Jędrzejczyk.

A Egurrola dodał:

- Ja nie wierzę, że to się wydarzyło. Myślałem, że po tangu dla nich program się skończył. A tu... nigdy nie mów nigdy!

A Wam jak się podobało? Myślicie, że mają szansę dojść do finału show?

Też widzieliście tę przemianę Pawła? Marta była zachwycona, choć jej ukochany dość odważnie poczynał sobie na parkiecie z tancerkami. Po występie zapewnił jednak, że "myślami był przy niej".