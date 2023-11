Piotr i Paweł to bohaterowie pierwszej polskiej edycji "Love Island". Niestety, tylko jednemu z nich udało się znaleźć miłość w show Polsatu. Paweł, bo o nim mowa, zakochał się w pięknej Monice, z którą nadal tworzy związek. Co z jego bratem bliźniakiem? Czy Piotr w końcu się ustatkował? Zobaczcie, co zdradzili nam bracia. Paweł wyznał, że bardzo martwi się o Piotra...

Paweł tworzy szczęśliwy związek z Moniką mimo że nikt nie wierzył w to, że ich uczucie jest prawdziwe!

