Paulina Rykała wzięła udział w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zgrabnej szatynce w oko wpadł Łukasz Sędrowski. Od początku wyglądało na to, że rolnik odwzajemnia jej uczucia. Jednak chwilę później Łukasz stracił głowę dla Agaty, której się oświadczył. Paulinie trudno było pogodzić się z porażką. Czy zdołała już zapomnieć o zawodzie miłosnym, który widziała cała Polska?

Paulina Rykała z "Rolnika" zapomniała już o Łukaszu?

Paulina przyjechała do gospodarstwa Łukasza z przekonaniem, że to ona jest tą jedyną. Rolnik ponoć kontaktował się z nią w przerwie między nagraniami i zapewniał, że tylko z nią chce się spotykać. Jakie więc było jej zdziwienie, gdy po kilku dniach Łukasz wyznał jej, że zakochał się w Agacie. Paulina nie potrafiła ukryć swojej wściekłości. Zrobiła rolnikowi karczemną awanturę, którą widziała cała Polska! Po takim ciosie trudno jest odzyskać spokój. Mimo wszystko Paulinie chyba się to udało...

Paulina wciąż mieszka w Holandii. Nadal poświęca się swojej pasji, jaką jest fitness. Na jej Instagramie często pojawiają się motywujące wpisy. Tak było i tym razem.

Często stajemy przed wyborem "dobre lub lepsze"... Oczywiste jest to że wolimy wybrać to "lepsze"... Ale gdy osiągnięcie tego "lepszego" wymaga więcej wysiłku i poświęceń, często zniechęcamy się, wolimy ostatecznie wybrać krótszą i łatwiejszą drogę...????Sobie samej to powtarzam i również mówię to Wam - mimo że nie jest łatwo, mimo że jest strach, osiągaj swoje cele, realizuj marzenia... Jak to babcia/mama powiadała - strach ma wielkie oczy ???????????????? Więc uśmiechnij się i rób swoje! ????????

Czy Paulina miała na myśli ćwiczenia? A może chodziło jej o sprawy sercowe i walkę o kogoś "lepszego"? Jedno jest pewne: Paulina znowu jest w dobrej formie, czego nie można powiedzieć o Łukaszu. Przypomnijmy, że rolnik zdążył rozstać się już z Agatą, z którą miał wziąć ślub.

Jak myślicie, czy rolnik znajdzie jeszcze miłość?

Wpis Pauliny jest intrygujący

Łukasz znowu jest singlem

