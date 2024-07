1 z 6

Już w najbliższy piątek, 3 marca, startuje siódma edycja programu "Taniec z Gwiazdami"! W tanecznym show wystąpi m.in. Paulina Chylewska, która ostro trenuje przed pierwszym odcinkiem na żywo. Dziennikarka, na co dzień pracująca w Telewizji Publicznej, przyjęła zaproszenie do programu Polsatu i już wkrótce rozpocznie walkę o Kryształową Kulę. O tym jak radzi sobie na parkiecie przekonamy się już w piątek. Tymczasem przygotowaliśmy dla Was galerie w której możecie zobaczyć jak Paulina Chylewska i jej taneczny partner, Jacek Jeschke, przygotowują się do występu!

Myślicie, że Paulina Chylewska ma szanse wygrać 7. edycję "Tańca z Gwiazdami"? My będziemy trzymać kciuki!

