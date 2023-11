1 z 4

Patryk Grudowicz wygrał 6. edycję programu "Top Model". Choć początkowo nieśmiałemu chłopakowi z Ostródy kibicowała jedynie Joanna Krupa, bardzo szybko okazało się, że drzemie w nim ogromny potencjał. Patryk Grudowicz przeszedł zaskakującą metamorfozę i dał się poznać jako pilny i ambitny uczeń. Przekonał do siebie nie tylko jury, ale przede wszystkim widzów, którzy uznali, że to on zasługuje na miano kolejnego polskiego top modela.

Niestety, obecnie w życiu Patryka Grudowicza nie dzieje się najlepiej. Okazuje się, że model i jego rodzina przeżyli prawdziwy dramat. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

