17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” wystartuje jesienią na antenie telewizji Polsat. Podczas konferencji ramówkowej ogłoszono pełną listę uczestników, jednym z nich jest Michał Czernecki - aktor, znany z licznych ról filmowych i teatralnych, po raz pierwszy wystąpi w tanecznym show. Jego partnerką została doświadczona tancerka Julia Suryś, która nie kryje ekscytacji przed wspólną pracą z aktorem.

Partnerka Czerneckiego ujawnia zamiary: „Zarażę go miłością do tańca”

Julia Suryś, zapytana przez dziennikarzy "Plotka" o swojego nowego tanecznego partnera, nie szczędziła pochwał.

Śledzę jego twórczość: świetny aktor - podkreśliła.

Jej celem jest nie tylko nauczenie go tańca, ale również sprawienie, by pokochał parkiet.

Chciałabym, żeby Michał miał świetny czas w tym programie i postaram się zarazić go miłością do tańca. Taki jest mój cel, a ocenę tego, czy jest szansa na Kryształową Kulę, zostawię jurorom i widzom - dodała Suryś.

Zapowiedzi te stawiają parę w świetle faworytów nie tylko w oczach publiczności, ale również mediów.

Rozwód po 20 latach małżeństwa

Występ Michała Czerneckiego w programie „Taniec z Gwiazdami” nie przebiega w spokojnych okolicznościach. Aktor znajduje się obecnie w trakcie rozwodu z żoną, z którą był w związku przez 20 lat. Kobieta wróciła już do panieńskiego nazwiska. Sprawa rozwodowa nadal trwa, a medialne zainteresowanie prywatnością Czerneckiego rośnie z każdym tygodniem.

Sensację wywołało również pojawienie się Michała Czerneckiego z nową partnerką. Para została zauważona razem podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej. Aktor trzymał nową towarzyszkę za rękę, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy.

Julia Suryś – taneczna weteranka i ulubienica widzów

Julia Suryś nie jest debiutantką w „Tańcu z Gwiazdami”. Po raz pierwszy pojawiła się na parkiecie w 13. edycji, gdzie tańczyła z Michałem Mikołajczakiem. Ich występy zakończyły się w piątym odcinku. W 15. edycji wróciła do programu, tym razem jako partnerka Filipa Latii. Zarówno widzowie, jak i jurorzy, docenili jej wszechstronność, zaangażowanie i profesjonalizm.

Poza występami w telewizji Julia aktywnie uczestniczy w projektach tanecznych – prowadzi warsztaty, bierze udział w pokazach i pracuje jako modelka. Jej doświadczenie i pasja mogą okazać się kluczowe dla sukcesu pary w nowej edycji.

Czy Czernecki i Suryś będą czarnym koniem 17. edycji?

Choć przed nimi dopiero pierwsze próby, już teraz duet Michała Czerneckiego i Julii Suryś określany jest jako jeden z najbardziej intrygujących w programie. Połączenie aktorskiego talentu i charyzmy Czerneckiego z doświadczeniem i energią Suryś może przynieść zaskakujące rezultaty.

Widzowie „Tańca z Gwiazdami” z niecierpliwością czekają na ich pierwszy taniec. Czy uda im się zdobyć serca jurorów i widzów? Zobaczymy już wkrótce!

