Ostatnie bitwy trzeciej edycji „The Voice Kids”! Kto z drużyny Cleo znalazł się w finale?

Za nami ostatnie bitwy trzeciej edycji „The Voice Kids”. Na scenie zaprezentowała się drużyna Cleo! Jak wypadli? Kto znalazł się w finale programu? Zobaczcie naszą relację z show!

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się Grześ, Oliwier oraz Paweł. Panowie zaprezentowali utwór "Jak nie my to kto" Mroza i Tomsona.

Ja chyba tak samo jak Mrozu, będę sobie włączał ten występ, jak będę miał zły humor. Chłopaki, rozwaliliście scenę. Brawo chłopaki - powiedział Dawid Kwiatkowski.

Do kolejnego etapu dzięki Cleo przeszedł Paweł!

Facebook The Voice Kids

Kolejne trio, które zaprezentowało się na scenie to: Ola, Agnieszka i Martyna! Zaśpiewały hit Rihanny "Diamonds".

Jeśli ja miałbym dla siebie wybierać, byłoby ciężko, ale jeśli musiałbym, wybrałbym Agnieszkę - zdradził Tomson.

Decyzją Cleo do kolejnego etapu przeszła Agnieszka.

W bitwie numer 3. wzięli udział Dawid, Kamil i Szymon. Panowie zaśpiewali utwór Backstreet Boys "Get down". Do kolejnego etapu przeszedł Szymon. Z kolejnych bitew do następnego etapu przeszli Wiktoria, Maja oraz Natalia.

Po etapie "Sing off" Cleo zdecydowała, kto przejdzie do finału. Gwiazda mogła wybrać tylko trzy osoby. A są to: Wiktoria, Szymon oraz Natalia. Gratulacje!

Oglądacie "The Voice Kids"? Macie swoich faworytów?