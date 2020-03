Oliwia z "Love Island" chudnie w oczach! To przez rozstanie z Maćkiem?

Oliwia Miśkiewicz to jedna z uczestniczek "Love Island", której związek wzbudził najwięcej kontrowersji. Przypomnijmy, że śliczna blondynka zakochała się z wzajemnością w Maćku. Obojgu udało się nawet dojść do finału. I choć między nimi często dochodziło do kłótni wydawało się, że tworzą dobraną parę.

Niestety, tuż po zakończeniu show Polsatu Oliwia i Maciek rozstali się w atmosferze skandalu. Dziewczyna nie ukrywa, że bardzo przeżyła tę sytuację. Czy to dlatego tak chudnie?

Oliwia z "Love Island" jest coraz chudsza

O tym związku mówili wszyscy. Rozstanie Oliwii i Maćka z "Love Island" również odbiło się szerokim echem w mediach. Wszystko przez oskarżenia, jakie rzucił w stronę swojej ukochanej mężczyzna. Maciek stwierdził, że Oliwia korzystała w Wielkiej Brytanii z pomocy sponsora, z którym sypiała za pieniądze. Celebryta opublikował nawet w sieci sms-y, który miały potwierdzać jego wersję wydarzeń. Z kolei Oliwia zapowiedziała, że spotka się z nim w sądzie. Dziewczyna stwierdziła, że była przez niego dręczona psychicznie.

Po tym głośnym rozstaniu Oliwia zamieszkała z Mariettą, której związek z Frankiem również zakończył się fiaskiem. Dziewczyny bardzo się do siebie zbliżyły. Razem imprezują i mogą na siebie liczyć.

Niedawno Oliwia pochwaliła się na Instagramie swoim nowym zdjęciem. Uczestniczka "Love Island" zaprezentowała na nim swój wyjątkowo płaski brzuch. Sama przyznała, że mocno schudła.

Szczypior się ze mnie zrobił. 3 kg mniej niż w programie... Trzeba nadrobić do lata - napisała Oliwia.

Czy dziewczyna chudnie tak przez stres związany z przykrym rozstaniem?

Instagram

Jak myślicie, czy Oliwia ułoży sobie jeszcze życie u boku innego mężczyzny?