Ola Jordan w "Tańcu z gwiazdami" zastąpiła Beatę Tyszkiewicz. Czy przed pierwszym odcinkiem poznała Tyszkiewicz? Co o niej sądzi? Jaką jurorką zamierzała być? Ostrą czy bardziej łagodną?

Kim jest Ola Jordan?

Jako tancerka podbiła serca Brytyjczyków. Gdy w 1999 roku Ola Jordan (35 l.) wyjeżdżała do Wielkiej Brytanii, miała 17 lat i nie znała ani słowa po angielsku. Wiedziała tylko, że tam mieszka James – jej ideał partnera tanecznego. Po raz pierwszy zobaczyła go miesiąc wcześniej na konkursie w Blackpool. I zakochała się w nim od razu... Nie doceniała jednak siebie, bo kilka dni później dowiedziała się, że James właśnie szuka nowej partnerki do tańca i że Ola wpadła mu w oko na konkursie w Blackpool. Niedługo później przyleciał do Warszawy.

Już pierwsza próba pokazała, że są dla siebie stworzeni, więc tancerka spakowała walizkę i wyjechała do Kent, gdzie zaczęła trenować z Jamesem. Parą w życiu prywatnym zostali dopiero po dwóch latach. Od tamtej chwili są nierozłączni. Teraz taniec ich rozdzielił, bo Ola przez 10 tygodni będzie co piątek odwiedzać Warszawę, aby zasiąść w jury „Tańca z gwiazdami”.

