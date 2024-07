W ostataniej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła jedna z podopiecznych Donatana - Cleo. Wokalistka poradziła sobie świetnie i zajęła 3. miejsce. Czy w jej ślady pójdzie także Ola Ciupa, która zasłynęła dzięki udziałowi w teledysku do piosenki "My Słowianie"? Modelka zdradziła to w rozmowie z Party.pl:

Ja jeszcze dochodzę do siebie po udziale w "Celebrity Splash", więc na razie mam dość tego typu programów. Jednak, kiedy uczestniczysz w czymś takim to trzeba oddać całego siebie i te kilka miesięcy żyjesz tym programem. Ja na razie chce jeszcze trochę odpocząć.

Czy Ola Ciupa jest dumna z Cleo? Posłuchajcie!

