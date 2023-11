Który program śniadaniowy jest najpopularniejszy? Znamy wyniki oglądalności "Dzień dobry TVN" i "Pytania na śniadanie". Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, przez pierwsze trzy miesiące 2018 roku średnia oglądalność magazynu „Dzień dobry TVN” wyniosła 587 tys. osób. Ten wynik daje "DDTVN" pozycję lidera wśród programów śniadaniowych.

Drugie miejsce zajmuje "Pytanie na śniadanie". Program w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku oglądało średnio 504 tys. osób. To mniej niż "DDTVN", ale i tak program śniadaniowy Dwójki zyskał największą liczbę widzów. Rok wcześniej program Dwójki śledziło 429 tys., więc teraz ogląda go o 75 tys. widzów więcej. Skąd taka zmiana? Z pewnością w osiągnięciu takiego wyniku pomógł fakt, że program emitowany jest teraz też w niedzielne poranki.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje magazyn „Nowy dzień z Polsat News”, który przyciąga przed telewizory średnio 345 tys. osób.

Który program śniadaniowy lubicie najbardziej?

Oglądalność "Pytania na śniadanie" znacząco wzrosła