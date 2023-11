2 z 4

Pierwszy odcinek 11. sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostanie wyemitowany 23 lutego w sobotę o godzinie 22.10! To o tydzień wcześniej w porównaniu z poprzednimi startami poszczególnych sezonów. Co więcej, udało nam się dowiedzieć, że już 10 lutego o godzinie 15:45 zostanie wyemitowany odcinek specjalny! Będzie to kompilacja najlepszych występów z poprzednich edycji show.

A kogo zobaczymy w 11. edycji programu? Znamy już 8 nazwisk!