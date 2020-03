Netflix: Nowości na kwiecień 2020 - pełna lista filmów i seriali

W tym miesiącu udostępnione zostaną dwie bardzo oczekiwane kontynuacje: czwarta część "Domu z papieru" oraz drugi sezon "After life". Dodatkowo będziemy mogli obejrzeć wielkie hity filmowe. W repertuarze między innymi pojawią się takie produkcje jak "Dom nad jeziorem", "Mamma Mia! Here We Go Again!" oraz "Trzy metry nad niebem".

Nowości na Netflix na kwiecień 2020 - najważniejsze premiery

"Dom z papieru" od 3 kwietnia na Netflixie

Najważniejszą premierą tego miesiąca jest serial "Dom z papieru 4", który pojawi się 3 kwietnia. Członkowie gangu będą musieli zmagać się z wrogami wewnątrz i na zewnątrz Banku Hiszpanii. Dodatkowo Netflix przygotował premierę filmu "Dom z papieru: Globalny fenomen", który będzie pokazywał kulisy jednego z najlepszych seriali Netflixa.

"After life 2" od 24 kwietnia na Netlifxie

Już niedługo, bo 24 kwietnia, pojawi się drugi sezon serialu "After Life". Tony (Ricky Gervais) nadal przeżywa żałobę po śmierci żony. Zaczyna się jednak coraz bardziej otwierać na innych ludzi. Dzięki temu relacja z jego przyjaciółmi staje się bliższa. Każdy z jego przyjaciół zmaga się z własnymi problemami. Niestety okazuje się, że ich gazeta może zostać zamknięta.

Nowości na Netflix na kwiecień 2020 - pełna lista filmów i seriali

mat. pras.

Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich filmów i seriali Netflixa, jakie pojawią się na platformie w tym miesiącu.

Od 1 kwietnia:

Nailed It!: Sezon 4

Sunderland aż po grób: Sezon

The Iliza Schlesinger Sketch Show

David Batra: Słoń w salonie

Duża dawka skandalu

Od 3 kwietnia:

Dom z papieru: Część 4

Coffee i Kareem

Dom z papieru: Globalny fenomen

Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej

Super Gwiazdka

Od 6 kwietnia

Big Show i jego Show

Od 7 kwietnia:

Terrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3

Od 8 kwietnia:

Hi Score Girl: Sezon 2

Od 10 kwietnia:

Brwes Brothers

Tigertail

Pokochaj, poślub, powtórz

Szkolne życie

Turniej główny

Ekscentrycy w LA

Od 14 kwietnia:

Chris D’Elia: No Pain

Od 15 kwietnia:

Projekt niewinności

Outer Banks

Od 16 kwietnia:

Fary: Hexagone: Sezon 2

Fauda: Sezon 3

Mauricio Moirelles: Droga do chaosu

Od 17 kwietnia:

El Dragón: Powrót wojownika: Sezon 2

Too Hot to Handle

Sergio

Betonowe złoto

Świadectwo kości

Ziemia i krew

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2

Od 18 kwietnia:

Hyena

Hi Bye, Mama

Od 20 kwietnia:

Gotowanie na marihuanie

The Midnight Gospel

Od 21 kwietnia:

Middleditch & Schwartz

Od 22 kwietnia:

Absurdalna planeta

Wygrać dzicz

Bagienna cisza

Plagi Breslau

Circus of Books

The Willoughbys

Od 23 kwietnia:

Dom kwiatów: Sezon 3

Od 24 kwietnia:

After Life: Sezon 2

Tyler Rake: Ocalenie

Yours Sincerely, Kanan Gil

Cześć, ninja!: Sezon 2

Od 27 kwietnia:

Jeszcze nigdy...

Od 29 kwietnia:

W kuchni z Nadiyą

Zajęcia pozalekcyjne

Trzy metry nad niebem

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown

A Secret Love

Od 30 kwietnia:

The Victims’ Game

The Forest of Love: Deep Cut

Zakochany bogacz

Groźne kłamstwa

DRIFTING DRAGONS

Nowości na Netflix kwiecień 2020 - lista filmów i serial na licencji

East News

Od 1 kwietnia:

Na linii ognia

Szept serca

Świat Wayne'a

Karate Kid

Karate Kid IV: Mistrz i uczennica

Robocik

Ruchomy zamek Hauru

Duchy moich byłych

Maska Zorro

Walka żywiołów

Cuda z nieba

Księżniczka Łabędzi

Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika

Baby Boy

Myśl jak facet

Faceci w czerni

Faceci w czerni II

Faceci w czerni 3

Yu Yu Hakusho: Ghost Files

Masza i niedźwiedź

Epicentrum

Kwarantanna

Szopy w natarciu

Zrywa się wiatr

Pies, który ocalił Wielkanoc

Charing Cross 84

Miraculous: Biedronka i Czarny Kot

Pech to nie grzech

Marnie. Przyjaciółka ze snów

Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2

Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę

The Meg

Kelnerzy

Rent

Dom nad jeziorem

Szalona impreza

Obłędny rycerz

Inside Job

Noc żywych trupów

Wyszczekani

Waśń rodzinna

Makowe wzgórze

Seks, kłamstwa i kasety wideo

Piksele

Heavy Metal

Nigdy nie jest za późno

Ponyo on the Cliff by the Sea

Cześć, na imię mam Doris

Kryptonim U.N.C.L.E.

Serial Pokémon: Słońce i Księżyc

Julian Schnabel - Portret prywatny

Nędznicy

Bracia

Turbulencja

Kołysz się, dziecino

Kot

Community

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll



Od 6 kwietnia:

Mroczna wieża



Od 10 kwietnia

Idol z piekła rodem

American Pie: Zjazd absolwentów

Pożegnanie z Afryką

Dziewczyny z drużyny 2

Dziewczyny z drużyny 4

Dziewczyny z drużyny 5

Błękitna fala

Elizabeth

Mumia

Mumia powraca

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

Czerwony smok

Szczęki 2

Szczęki 3

Szczęki 4: Zemsta

Król Skorpion

Przyjęty

Klub winowajców

Pradawny ląd

Hannibal

Joe Black

Dr Martin



Od 11 kwietnia:

Włamanie

Kod 8



Od 14 kwietnia

Mała stopa

Outlander



Od 15 kwietnia

Dom Grozy

Drapacz chmur



Od 17 kwietnia

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts



Od 21 kwietnia:

Zakonnica

Outlander



Od 22 kwietnia:

Papież Franciszek i jego przesłanie

Pierwsza noc oczyszczenia

Mandy

W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem



Od 27 kwietnia:

Mamma Mia! Here We Go Again



Od 28 kwietnia

Bez litości 2



Od 29 kwietnia

Slender Man



Od 30 kwietnia

The Quake. Trzęsienie ziemi