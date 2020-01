Natalia z "Rolnik szuka żony" ma chłopaka? Pokazała zdjęcie z tajemniczym przystojniakiem

Natalia szukała miłości w programie "Rolnik szuka żony". Dziewczyna starała się o serce Sławomira. Niestety, rolnik ostatecznie postawił na znajomość z jej koleżanką. Natalia tylko przez moment wydawała się być zawiedziona. Bardzo szybko doszła do siebie i wróciła do normalnego życia.

Czy poza kamerami znalazła miłość? Najnowsze zdjęcie, które opublikowała na Instagramie, może wskazywać na to, że coś jest na rzeczy...

Natalia z "Rolnik szuka żony" ma chłopaka?

Natalia z "Rolnik szuka żony" zamiast miłości znalazła w programie przyjaźń. Dziewczyna zbliżyła się do Diany, z którą często spędza wolny czas, mimo dzielących ich kilometrów. Panie bardzo chętnie chodzą razem na imprezy i wspólne kolacje. Jednak teraz w życiu Natalii pojawił się chyba ktoś jeszcze...

Uczestniczka "Rolnika" już wcześniej publikowała na InstaStory materiały, które mogły wskazywać na to, że jej serce jest zajęte. Teraz niektórzy nie mają już wątpliwości. Natalia pokazała bowiem zdjęciem z auta, na którym widać tajemniczego przystojniaka. Czy faktycznie jest to jej nowy wybranek? Tego niestety nie wiemy. Natalia nie dodała do zdjęcia żadnego komentarza...

Trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że jest szczęśliwa!

Instagram

Natalia i Diana poznały się w programie TVP1. Choć obie nie znalazły w nim miłości, wygrały coś więcej - prawdziwą przyjaźń!