1 z 10

Nasz Nowy Dom: Niezwykła przemiana domu w Urzejowicach. Zobaczcie zdjęcia!

Nasz Nowy Dom: Urzejowice to niewielka, malowniczo położona wieś na Podkarpaciu. W mieszkaniu, będącym częścią wielorodzinnego budynku mieszka trzypokoleniowa rodzina. Dziadkowie: pani Władysława i pan Ryszard, mama Elżbieta oraz dzieci: Kuba (19 l.), Karolina ( 10 l.) i Kajetan (6 l.). Pani Elżbieta samotnie wychowuje dzieci i opiekuje się starszymi schorowanymi rodzicami. Rodzina mieszkała w tragicznych warunkach - w mieszkaniu nie było łazienki, toaletę prowizorycznie urządzono w korytarzu, dziadek spał w kuchni a pozostali członkowie rodziny w jednym pokoju. Katarzyna Dowbor była pod wielkim wrażeniem osiągnięć Kuby, który, mieszkając w jednym pokoju z mamą, babcią i młodszym rodzeństwem ma doskonałe wyniki w nauce i dostał się na wymarzone studia. Remont mieszkania rodziny to dla ekipy walka z czasem i o każdy centymetr powierzchni, by stworzyć rodzinie jak najlepsze warunki do życia. Zobaczcie efekty!

Zobacz: Czy program Doroty Szelągowskiej w TVN wygrywa z "Nasz Nowy Dom" z Kasią Dowbor?