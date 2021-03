Popularny uczestnik teleturniejów TVP nie żyje! Policja odnalazła jego zwłoki w szokujących okolicznościach!

Zbigniew O. z Jaworzna nie żyje. Ekonomista zasłynął z udziału w popularnych teleturniejach takich jak: „Jeden z dziesięciu” i „Va Banque”. Jakiś czas temu w sieci pojawiały się informacje o zaginięciu mężczyzny. Teraz okazało się, że policja odnalazła ciało Zbigniewa O. Zaskakują jednak okoliczności zaginięcia mężczyzny!

Zbigniew O. zaginął 22 marca. Informacja o poszukiwaniach mężczyzny została udostępniona w mediach społecznościowych:

22 marca br. około godziny 12.30 rozmawiał z kolegą z pracy poprzez messengera. Około godziny 14 napisał SMS- do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył pracę i nikt go więcej nie zobaczy - taki dramatyczny wpis opublikowano na fanpage'u "Gdziekolwiek jesteś"