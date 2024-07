Na co Ewelina Lisowska przeznaczyła wygraną z "Tańca z Gwiazdami"? Wokalistka od początku była faworytką poprzedniej edycji tanecznego show. Jurorzy nieustannie się nią zachwycali, a ona z odcinka na odcinek robiła coraz większe postępy. Tym sposobem doszła do finału, który wygrała, a w jej ręce trafiła Kryształowa Kula i 100 tysięcy złotych! Do tej pory Ewelina Lisowska nie zdardzała, na co przeznaczyła pieniądze z wygranej. Teraz zdradziła to w rozmowie z Party.pl!

Reklama

Jeśli chodzi o pieniądze, które dostałam z wygranej to chyba sama siebie rozczarowałam, bo nie wydałam ich na nic, co sprawiłoby mi przyjemność. Miałam po prostu pewne zobowiązania, które musiałam spłacić.

Będziecie śledzić nową edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Zobacz: Ewelina Lisowska zatańczyła z Tomkiem Barańskim na ESKA Music Awards. Zobacz GORĄCE zdjęcia!​

Zobacz także

Na co Ewelina Lisowska przeznaczyła wygraną z "Tańca z Gwiazdami"?

ONS

Artystka zdradziła to w Party.pl!