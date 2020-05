Milionerzy: Urbanator to rozciągnięty na lata projekt artystyczny... Pytanie za 75 000!

"Urbanator to rozciągnięty na lata projekt artystyczny..." To jedno z najtrudniejszych pytań 262. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy". Uczestnik miał duży problem z odpowiedzią i nawet telefon do przyjaciela nie pomógł mu podjąć decyzji. Czy Panu Bartłomiejowi udało się udzielić poprawnej odpowiedzi?

Poznajcie najciekawsze pytania i odpowiedzi z 262. odcinka "Milionerów".

Urbanator to rozciągnięty na lata projekt artystyczny. Jaki?

Uczestnik miał duży problem z odpowiedzią na to pytanie. Drogą dedukcji wstępnie wybrał wariant B, lecz nie był na tyle pewny, aby podjąć ostateczną decyzję. Wykorzystał ostatnie koło - telefon do przyjaciela. Przyjaciółka Agnieszka nie znała odpowiedzi, lecz obstawiała odpowiedź C lub D.

Ostatecznie uczestnik stwierdził, że projekt artystyczny musi dotyczyć skrzypka i saksofonisty. Zaryzykował i obstawił prawidłową odpowiedź!

Urbanator to rozciągnięty na lata projekt artystyczny:

A: byłego rzecznika rządu PRL B: skrzypka i saksofonisty C: rozbudowy wsi D: gentryfikacji miast

Prawidłowa odpowiedź: B. skrzypka i saksofonisty.

Urbanator to projekt polskiego skrzypka i saksofonisty jazzowego Michała Urbaniaka. Debiutancki album artysty pod tym tytułem powstał w 1994 roku. Druga i trzecia część projektu pojawiły się na rynku kolejno w 1996 i 2005 roku.

W której z tych zwycięskich bitew wojskami polskimi nie dowodził król?

Następne pytanie również nie należało do najłatwiejszych. Uczestnik miał szansę na 125 tysięcy złotych. Z drugiej strony do stracenia również była dość duża suma. Pan Bartłomiej już na początku odrzucił wariant A i D. Odpowiedź B, którą ostatecznie wskazał, okazała się prawidłowa.

W której z tych zwycięskich bitew wojskami polskimi nie dowodził król?

A: pod Grunwaldem w 1410 B: pod Kircholmem w 1605 C: pod Beresteczkiem w 1651 D: pod Wiedniem w 1683

Poprawna odpowiedź: B. pod Kircholmem w 1605 roku.

Bitwą pod Kircholmem dowodził Jan Karol Chodkiewicz. Wojska polskie rozbiły wtedy armię szwedzką o trzykrotnie większej liczebności.

Jak doskwiera doskwierz? Pytanie za 250 000 złotych!

Pan Bartłomiej podjął również duże ryzyko w pytaniu za 250 000 złotych. Odpowiedź była czystym strzałem, jednak była to bardzo dobra decyzja! Wybrany przez uczestnika wariant B okazał się być poprawny.

Jak doskwiera doskwierz?

A: gryzie nasze poczucie winy B: wysysa krew C: niszczy odzież D: żre żelazo

Poprawna odpowiedź: B. wysysa krew.

Doskwierz jest jednym z najbardziej dokuczliwych gatunków komara. Jego oficjalna nazwa to Aedes, czyli komar leśny, niekiedy nazywany również Culex, czyli komar brzęczący.

Starte ziemniaki i mąka to w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy na tak zwane kluski... Pytanie za pół miliona!

Największym wyzwaniem okazało się przedostatnie pytanie za 500 000 złotych. Uczestnik już w pierwszej chwili odrzucił dwa pierwsze warianty. Długo zastanawiał się nad odpowiedzią, lecz ostatecznie zrezygnował z gry. Gdyby zaryzykował i obstawił wybraną przez siebie odpowiedź, miałby w puli już pół miliona.

Starte ziemniaki i mąka to w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy na tak zwane kluski:

A: szklane B: plastikowe C: papierowe D: żelazne

Prawidłowa odpowiedź: D. żelazne.

Kluski żelazne, często również nazywane szarymi, przygotowywane są z surowych ziemniaków i mąki. Ich nazwa nawiązuje do szarawego koloru potrawy.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 262. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 14 maja 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.