"Milionerzy": Seppuku samurajowie popełniali w odzieniu barwy śmierci, czyli jakiej?

"Seppuku samurajowie popełniali w odzieniu barwy śmierci, czyli jakiej?" to jedno z najciekawszych pytań 218. odcinka, 4 sezonu programu "Milionerzy". Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Zobacz, jak poradził sobie z nim dzisiejszy uczestnik. W odcinku "Milionerów" emitowanym 4 lutego 2020 roku padła dość duża wygrana! Przygotowaliśmy dla Was najciekawsze pytania i odpowiedzi z tego odcinka.

We wrześniu 2018 roku minister edukacji narodowej upomniała premiera, żeby nie popełniał błędu językowego. Jakiego?

W 218. odcinku programu "Milionerzy" swoją grę kontynuował Wojciech Czapliński. Pierwsza trudność pojawiło się przy piątym pytaniu za 10 000 złotych. Uczestnik nie znał poprawnej odpowiedzi i postanowił poprosić o pomoc publiczność. Dzięki dobrej podpowiedzi, udało mu się przejść do kolejnego pytania.

A: gry przyszłem do rządu B: cały czas siem uczem C: w cudzysłowiu D: półtorej roku

Seppuku samurajowie popełniali w odzieniu barwy śmierci, czyli jakiej?

Już następne pytanie, które dotyczyło, barwy śmierci w Japonii, niemal wyeliminowało uczestnika z gry. Po długim zastanowieniu nad pytaniem "Seppuku samurajowie popełniali w odzieniu barwy śmierci, czyli jakiej?" zdecydował się on na koło ratunkowe 50:50. Wówczas zostały odpowiedzi B i D. Wojtek nadal obstawiał złą odpowiedź, jednak nie był jej pewien. Zdecydował się na telefon do mamy, która doradziła mu postawić na kolor biały. Zaufał jej i w puli miał już 20 000 złotych.

A: w czarnej B: w czerwonej C: w błękicie D: w białej

Co otula noworodka? - pytanie za 125 000 złotych

To pytanie stanęło na drodze uczestnika do tytułowego miliona. Nie znał on odpowiedzi na pytanie "Co utula noworodka?", a wszystkie koła zostały już wykorzystane. Postanowił grać zachowawczo, w tym momencie zrezygnował z gry i zabrał ze sobą do domu 75 000 złotych.

A: lipowy becik B: szklany kaftanik C: bambusowy rożek D: żelazny pajacyk

Znalibyście odpowiedzi na wszystkie pytania z 218. odcinka programu "Milionerzy" emitowanego 3 lutego 2020 roku? Czy pytanie "Seppuku samurajowie popełniali w odzieniu barwy śmierci, czyli jakiej?" sprawiłoby Wam trudność?

Odcinki 4 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN.