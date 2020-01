"Milionerzy": Znane na Warmii anielskie ruchańce to?

Odcinek 213. programu "Milionerzy" pełen był emocji. Pierwsza uczestniczka straciła szansę na wygraną przez złą podpowiedź bliskiej osoby. W tym odcinku padła również bardzo wysoka wygrana, a sam prowadzący był pod wrażeniem wiedzy uczestnika. Czy był to tytułowy milion?

"Milionerzy", odcinek 213, sezon 4 - najciekawsze pytania i odpowiedzi

213. odcinek "Milionerów" rozpoczął się kontynuacją gry Pauliny Werner z poprzedniego odcinka. Pytanie zaskoczyło uczestniczkę, była wstanie odrzucić jedynie jedną błędną odpowiedź. Zdecydowała się na koło ratunkowe "telefon do przyjaciela", w tym przypadku swojego taty. Niestety dostała błędną odpowiedź, przez co straciła szansę na 10 000 złotych. A oto pytanie.

Które państwo nie należy do tak zwanej strefy Schengen? A: Szwecja B: Szwajcaria C: Polska D: Wielka Brytania

Takiego uczestnika, jak Wojciech Lipiński, dawno nie było w programie. Na pytania odpowiadał sprawnie i pewnie, a każda kolejna odpowiedź okazywała się tą prawidłową. Nawet prowadzący program Hubert Urbański był pod wrażeniem jego wiedzy z różnorodnych dziedzin. Pierwsza chwila zastanowieniu pojawiła się przy poniższym za 40 tysięcy złotych.

Menora ma zwykle tyle ramion, co: A: ośmiornica B: kariatyda C: tydzień dni D: godzina sekund

Jednak prawdziwe wyzwanie stanowiło następne pytanie, na które uczestnik wykorzystał aż trzy koła ratunkowe.

Znane na Warmii anielskie ruchańce to: A: wiejskie potańcówki B: ludowe skrzypce C: buduarowe zabawy D: drożdżowe racuchy

Pytanie za ogromną sumę ćwierć miliona dotyczyło śmierci jednego ze sławnych polskich pisarzy. To właśnie ono zatrzymało Wojtka na drodze do upragnionego miliona. Obstawiał on dwie odpowiedzi i choć jedna z nich była prawidłowa, zrezygnował z gry wygrywając 125 000 złotych. Jak się okazało szczęście go nie opuściło, gdyż ostatecznie wybrałby złą odpowiedź i stracił dużą sumę pieniędzy.

Który z pisarzy zmarł w swoim mieszkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie? A: Adam Mickiewicz B: Stefan Żeromski C: Józef Ignacy Kraszewski D: Jerzy Andrzejewski

Znalibyście odpowiedź na ostatnie pytanie z 213. odcinka "Milionerów"? Może gdyby nie pechowe pytanie o anielskie ruchańce, uczestnik miałby szansę na główną wygraną. Jak uważacie?