"Milionerzy": Tower Bridge to zwodzony most na Tamizie. Ilu skrzydłowy?

"Milionerzy" to teleturniej, w którym należy prawidłowo odpowiedzieć na dwanaście pytań, by wygrać główną nagrodę - milion złotych. W 214. odcinku "Milionerów" pytania nie należały do najłatwiejszych. Uczestnicy postawili na wyważoną i przemyślaną grę, a ich intuicja była nieomylna. Z jakimi pytaniami musieli się zmierzyć?

"Milionerzy", odcinek 214, sezon 4 - najciekawsze pytania i odpowiedzi

Pierwszym uczestnikiem tego odcinka był Mateusz Piskozub, który z zawodu jest filmoznawcom. Na pierwsze dwa pytania odpowiedział szybko i bezbłędnie. Pierwsza chwila wahania pojawiła się przy pytaniu za 2000 złotych, które brzmiało:

Który z bohaterów Juliana Tuwima "gdy do domu ze szkoły wraca, psoci, figluje - to jego praca"? A: pan Hilary B: Bambo C: Grześ D: słoń Trąbalski

W następnym pytaniu uczestnik wykorzystał pierwsze koło ratunkowe - o pomoc poprosił publiczność. Było to pytanie natury biologicznej, a dokładnie dotyczyło budowy anatomicznej zwierząt. Dzięki prawidłowej podpowiedzi, Mateusz zyskał kolejne pieniądze, tym razem 5000 złotych.

Czyje serce podzielone jest na dwie komory, dwa przedsionki i cztery zastawki? A: łososia B: orki C: ropuchy szarej D: stonki ziemniaczanej

Pytanie, które skreśliło szanse uczestnika na tytułowy milion, było niezwykle podchwytliwe. Mateusz zaufał swojej intuicji i postanowił zrezygnować z gry na tym etapie. Jego konkurencja zakończyła się na 7 pytaniu, a dzięki swojej rozwadze wygrał 20 000 złotych.

Gomółka: A: komponował opery B: to bryłka sera C: po Ochabie, a przed Gierkiem D: to duża, kwadratowa szyba

Następnym uczestnikiem 214. odcinka "Milionerów" był Tomasz Remian, warszawki taksówkarz. Podczas gry wspierało go dwóch najlepszych przyjaciół. Bez problemu odpowiedział na trzy pierwsze pytania, wygrywając 2000 złotych i utrzymując swoją szanse na milion. Jedno z tych pytań dotyczyło jednej z najpopularniejszych budowli architektonicznych Londynu.

Tower Bridge to zwodzony most na Tamizie. Iluskrzydłowy? A: jedno- B: dwu- C: trzy - D: cztero-

W następnym odcinku Tomasz będzie kontynuował swoją grę. Myślicie, że ma szanse na milion? Znalibyście odpowiedzi na powyższe pytania z 214. odcinka "Milionerów"?