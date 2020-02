"Milionerzy": Który to czasownik? Pytanie za 75 000 złotych!

"Który to czasownik" - choć pytanie to wydaje się pozornie proste, okazało się największym wyzwaniem dla uczestnika 221. odcinka programu "Milionerzy". Czy udało mu się na nie prawidłowo odpowiedzieć? Sprawdźcie, czy Adamowi udało się wygrać 75 000 złotych oraz czy Wy znalibyście odpowiedź na to pytanie.

Najcięższa jest szklanka? - pytanie za 1000 złotych

Pierwszym uczestnikiem tego odcinka był Adam Urbanik. Pytanie za gwarantowane 1000 złotych było dla niego dużym zaskoczeniem. Musiał się nad nim zastanowić, tak by nie popełnić błędu już na początku gry. Po krótkiej analizie postanowił postawić na odpowiedź D, która okazała się być oczywiście tą poprawną.

A: bułki tartej B: cukru pudru C: maku D: miodu

Które litery tworzą znak zwany też Kotwicą Walczącą? - pytanie za 20 000 złotych

W tym pytaniu uczestnik obstawiał dwie odpowiedzi - A i C. Postanowił skorzystać z koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Zaryzykował i podał mu jedynie dwie odpowiedzi. Na szczęście bez problemu dostał prawidłową podpowiedź, dzięki której wygrał 20 000 złotych.

A: W i P jak Wojna i Pokój B: W i Z jak Walka Zbrojna C: P i W jak Polska Walcząca D: P i W jak Powstanie Warszawskie

Który to czasownik? - pytanie za 75 000 złotych

Pytanie za 75 000 złotych brzmiące "Który to czasownik" wydaje się z pozoru całkiem łatwe. Uczestnik odpowiedział na nie w kilka sekund. Odpowiedź okazała się jednak... nieprawidłowa. Trzeba przyznać, że pytanie było odrobinę podchwytliwe. Przy dłuższym zastanowieniu zakończenie mogło być inne.

A: śmiecie B: śmiecenie C: śmietnisko D: śmieciuszka

Drugiej uczestniczce tego odcinka udało się odpowiedzieć na 3 pytania, zatem do miliona zostało jedynie 9 pytań i wszystkie koła ratunkowe. Planujecie oglądać 222. odcinek programu "Milionerzy" emitowany 12 lutego 2020 roku? Czy pytanie z dzisiejszego odcinka "Który to czasownik?" było według Was podchwytliwe?

Odcinki 4 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN.