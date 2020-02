"Milionerzy": Który ssak się nie spoci? Pytanie za 1 000 000 złotych!

"Który ssak się nie spoci?" w 232. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy" pojawiło się pytanie za milion złotych. Sprawdźcie, czy uczestnik wskazał dobrą odpowiedź i wygrał najwyższą nagrodę - okrągły 1 000 000. Jesteście ciekawi tego pytania? Poniżej znajdziecie najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Który ssak się nie spoci? Pytanie za 1 000 000 złotych!

Na to pytanie czekaliśmy z wielkim zaciekawieniem. Nie często się bowiem zdarza, że uczestnik ma szanse usłyszeć pytanie za okrągły milion złotych. Gdy Maksymilian Bilewicz usłyszał pytanie "Który ssak się nie spoci?" bardzo się ucieszył, gdyż miał wrażenie, że zna prawidłową odpowiedź.

Gdy usłyszał warianty, okazało się, że waha się między dwoma odpowiedziami: owca i królik. Zdecydował się na ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Niestety nie znał on odpowiedzi, ale wydawało mu się, że to owca będzie tą poprawną. Maks miał odmienne zdanie i usłyszeliśmy słowa: "poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D".

A: owca B: koń C: człowiek D: królik

Jednak w ostatniej chwili zawodnik się wycofał i powiedział, że definitywnie rezygnuje za dalszej gry. Okazało się, że gdybyśmy usłyszeli słowo "definitywnie" padłaby główna wygrana! Maksymilian stwierdził, że nie żałuje i wyszedł ze studia z 500 000 złotych.

Fatwa to oficjalna opinia wyjaśniająca kontrowersję teologiczną lub prawną. W jakiej religii?

Następną uczestniczką w 232. odcinku "Milionerów" była Joanna Wężyk, studentka historii sztuki. Młoda uczestniczka odpadła dosyć szybko, bo już na trzecim pytaniu brzmiącym "Fatwa to oficjalna opinia wyjaśniająca kontrowersję teologiczną lub prawną. W jakiej religii?". Wahała się ona między dwoma odpowiedziami A i B. Zdecydowała się wykorzystać koło ratunkowe - głosowanie publiczności, jednak obie odpowiedzi dostały po prawie tyle samo głosów. Postanowiła zaznaczyć odpowiedź A, która okazała się niestety błędna.

A: w hinduizmie B: w islamie C: w judaizmie D: w protestantyzmie

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 232. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 26 lutego 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Który ssak się nie spoci?"?

Odcinki 5 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów". zawierającą najciekawsze pytania i prawidłowe odpowiedzi.