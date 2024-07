Powstanie kolejna edycja "Milionerów"! Okazuje się, że program prowadzony przez Huberta Urbańskiego był prawdziwym hitem wiosennej ramówki TVN. Przedstawiciele stacji w rozmowie z portalem Wirtualnemedia zapowiedzieli już, że program z pewnością pojawi się również w jesiennej ramówce.

Okazuje się, że podczas emisji ostatniej edycji "Milionerów" program oglądało średnio 2,35 mln osób. Według informacji portalu Wirtualne media, w porównaniu do jesiennych wyników oglądalności tego pasma w TVN (stacja pokazywała wówczas drugi sezon serialu "Singielka") stacja zyskała aż 1,55 mln widzów! Największą widownię zgromadził specjalny, wielkanocny odcinek "Milionerów". Teleturniej z udziałem gwiazd oglądało wówczas średnio 4,04 mln osób. W czasie nadawania wiosennej edycji "Milionerów" TVN był wiceliderem na rynku telewizyjnym. Stacja przegrała jedynie z TVP2, która w tym czasie pokazywała swoje serialowe hity: "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe".

Teleturniej emitowany był od poniedziałku do czwartku, w najlepszym czasie antenowym. TVN świetnie wypadł na tle innych stacji, a muszę przyznać że konkurencja w godzinach emisji „Milionerów” była naprawdę silna- przyznał Jan Kępiński z Jake Vision. Z jednej strony wielka popularność i pozytywny odbiór „Milionerów” nie były dla mnie zaskoczeniem - w końcu to kultowy format, który od dawna cieszy się popularnością widzów na całym świecie. Z drugiej jednak - nie spodziewaliśmy się, że do reaktywowanego po latach programu zgłosi się tak wielu chętnych. Przyjęliśmy ponad 12 500 zgłoszeń. Wielki powrót Huberta w roli prowadzącego był bez wątpienia strzałem w dziesiątkę. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek inny mógł ze stoickim spokojem zadawać w „Milionerach” pytanie: „Czy to twoja ostateczna odpowiedź?”