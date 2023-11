Pytanie o "Despacito" Luisa Fonsiego w "Milionerach"! Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w show TVN często padają pytania o show-biznes czy związane z popkulturą. Wielu uczestników nie zdołało odpowiedzieć na niektóre pytania muzyczne czy te dotyczące gwiazd. Tym razem pytanie dotyczyło nie tylko muzyki, ale też języka hiszpańskiego. Jak brzmiało?

Co znaczy despacito - hiszpańskie słowo, które zyskało popularność za sprawą piosenki Luisa Fonsiego? A. Z playbacku B. Za późno C. Powolutku D. krągłe biodra.

To pytanie usłyszał Robert Chrzanowski, z wykształcenia historyk. Choć utwór był hitem lata 2017 i uzyskał miliony odtworzeń na YouTubie, uczestnik "Milionerów" nie wiedział, co oznacza tytuł piosenki. Pan Robert postanowił wykorzystać koło ratunkowe i zadzwonić do przyjaciela, ale nic to nie dało, bo i jego kolega nie znał poprawnej odpowiedzi. Ostatecznie uczestnik skorzystał z koła "pół na pół" i gdy zostały odpowiedzi - A i C, wybrał odpowiedź C czyli powolutku. I tym sposobem wygrał 10 tysięcy złotych! Ostatecznie uczestnik wygrał 20 tysięcy złotych.

W "Milionerach" padło pytanie o słynny hit lata

Dotyczyło piosenki "Despacito" Luisa Fonsiego