"Milionerzy": Co widnieje na amerykańskim banknocie jednodolarowym?

210. odcinek "Milionerów" rozpoczął się niespodziewanym zwrotem akcji. Wczoraj mogliśmy podziwiać bardzo dobrą grę 27- letniego Błażej Szulca. Do tej pory udało mu się odpowiedzieć na pytanie za 125 000 zł. Czy zostanie on następnym milionerem programu?

"Milionerzy", odcinek 210, sezon 5 - najciekawsze pytania i odpowiedzi

Dzięki świetnej grze i dużej dozie szczęścia, Błażej poprawnie odpowiedział na 9 pytań. Już naprawdę niewiele dzieliło go od wygrania miliona złotych. Jednak w tym odcinku zrezygnował on z odpowiedzi już przy pierwszym pytaniu. Mimo wszystko stwierdził, że szczęście wcale go nie opuściło. Oto pytanie za 250 000 złotych:

Co widnieje na amerykańskim banknocie jednodolarowym? A: Statua Wolności B: Koloseum C: piramida D: latarnia morska

Uczestnik postanowił zrezygnować z pytania i zabrać do domu dotychczasową wygraną. Jak się potem okazało, była to bardzo dobra decyzja, gdyż obstawiał on złą odpowiedź na to pytanie i straciłby większą część pieniędzy.

Następnym uczestnikiem 210. odcinka "Milionerów" był Grzegorz Lasota, który z wykształcenia jest farmaceutą. Choć wszyscy bez problemu odpowiedzieli na pytanie eliminacyjne, to właśnie on zrobił to najszybciej. Niestety, Grzegorz zakończył grę już na trzecim pytaniu.

Najcięższą karą przewidzianą w polskim Kodeksie wykroczeń jest: A: 25 lat więzienia B: grzywna C: areszt D: dożywocie

Kolejną grę o milion mogliśmy podziwiać w wykonaniu Emilii Jonczyk, absolwentka hungarystyki z Warszawy. Pytanie o gwarantowany 1000 zł było bardzo proste i nie sprawiło większych problemów uczestniczce.

Ile rurek z bitą śmietaną zjedliśmy, jeśli dostarczyliśmy organizmowi 145 kalorii , a jedna rurka zawiera ich 29? A: 4 B: 5 C: 6 D: 7

Emilia poległa na pytaniu dotyczącym strobingu, czyli konturowania twarzy rozświetlaczem. W podjęciu dobrej decyzji nie pomogły jej nawet dwa koła ratunkowe, czyli 50:50 i telefon do przyjaciela.

Co jest potrzebne do strobingu? A: specjalne obuwie B: lektor i lektorka C: kosmetyki D: plastikowa kula

Na kolejnego uczestnika musimy poczekać do następnego odcinka "Milionerów". Czy tym razem uda się wygrać milion?