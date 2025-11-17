Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska tuż po zwycięstwie w programie „Taniec z Gwiazdami” zdecydowali się przerwać milczenie i zdradzić kulisy swojej relacji. Choć w programie prezentowali się jak para zgrana nie tylko tanecznie, wielu fanów zastanawiało się, czy ich więź przetrwa poza parkietem. W rozmowie z dziennikarzem portalu Pomponik.pl zwycięski duet wyjaśnił, że nie planują wspólnych treningów tanecznych w najbliższym czasie. Jednak, jak zapewnił Mikołaj, „planujemy pozostać w naszym Magi, jak to powiedziałeś”. Dodał też, że mają się zobaczyć już następnego dnia po finale.

Czy Bagiński i Tarnowska będą kontynuować relację?

Choć na razie nie mają planów zawodowych jako duet, relacja między Mikołajem a Magdą nie kończy się wraz z zakończeniem show. Tarnowska podkreśliła, że chętnie jeszcze raz zatańczyłaby z Bagińskim. On z kolei przyznał, że na ten moment potrzebuje odpoczynku od tańca, ale nie wyklucza, że za miesiąc wróci do treningów dla własnej przyjemności.

Tarnowska nie kryła wzruszenia, mówiąc o relacji z influencerem. Mikołaj wielokrotnie podkreślał, jak wiele mu dała – nie tylko tanecznie, ale też emocjonalnie. Jak zaznaczył, Magda „dopełniła ostatnie miesiące jego życia”.

Zaskakująca decyzja Mikołaja: cała nagroda na cele charytatywne

Kulminacyjnym momentem finału była nie tylko wygrana, ale też szokująca deklaracja Bagińskiego. Na scenie podziękował wszystkim, a szczególnie Magdzie, nazywając ją „piękną osobą, kobietą – wszyscy widzicie, ale nie wiecie, jak piękna jest wewnątrz i jakie ma piękne serce”.

Następnie Bagiński ogłosił, że nie przyjmie ani złotówki z nagrody i całą kwotę przekaże na cele charytatywne. Tegoroczna nagroda dla zwycięzcy wynosiła 200 tysięcy złotych. Gest, który spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności.

Emocjonalne podziękowania i słowa uznania dla Tarnowskiej

Po ogłoszeniu wyników Mikołaj zaprosił na scenę swoją siostrę, zaznaczając, że jego celem w programie było pokazanie młodego pokolenia w pozytywnym świetle. Chciał przełamać stereotypy i udowodnić, że młodzi ludzie potrafią być aktywni, zdyscyplinowani i inspirujący.

Szczególnie mocno podziękował Magdzie, mówiąc, że to jej najbardziej należą się podziękowania. Słowa uznania dla partnerki i wspólna radość z sukcesu pokazały, że między nimi narodziła się wyjątkowa więź.

Bagi i Magdalena Tarnowska wygrali "Taniec z Gwiazdami", w sieci burza, Fot.: VIPHOTO/EAST NEWS