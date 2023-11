Sylwia Bomba to uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem", która związana jest z show od samego początku. Celebrytka zna każdą tajemnicę produkcji. Udało nam się wyciągnąć od niej kilka ciekawostek. Widzowie od dawna zadają sobie bowiem pytanie: do kogo należą mieszkania, które widzimy w "Gogglebox"? Czy jest to własność uczestników? Sylwia Bomba rozwiewa wszelkie wątpliwości! Zobaczcie, co powiedziała przed kamerami Party.pl!

Reklama

Sylwia Bomba jest jedną z najbardziej lubianych bohaterek programu. Wy też lubicie duet, który tworzy ze swoją przyjaciółką, Ewą Mrozowską?

Reklama

Zobacz także: Jak mieszka Sylwia Bomba z "Gogglebox"? Pokój jej córeczki to prawdziwe królestwo!